O Somos Vôlei Bauru venceu o polo 10 da Superliga da melhor idade no fim de semana. A formação 68+ bateu Areiópolis por 2 a 0 (15x05/15x10) e o 45+ superou Avaré por outro 2 a 0 (15x07/15x09).

Com os resultados, os elencos se tornaram bicampeões invictos nas finais disputadas no sábado (24/10), de manhã e à tarde, no ginásio da Sorri Bauru.

Desfalcado, o 58+ ficou com o vice-campeonato ao perder para Areiópolis (05x15/15x13/10x15). As três formações já entraram classificadas para o estadual, em Jaboticabal, no próximo mês.