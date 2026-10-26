O Somos Vôlei Bauru venceu o polo 10 da Superliga da melhor idade no fim de semana. A formação 68+ bateu Areiópolis por 2 a 0 (15x05/15x10) e o 45+ superou Avaré por outro 2 a 0 (15x07/15x09).
Com os resultados, os elencos se tornaram bicampeões invictos nas finais disputadas no sábado (24/10), de manhã e à tarde, no ginásio da Sorri Bauru.
Desfalcado, o 58+ ficou com o vice-campeonato ao perder para Areiópolis (05x15/15x13/10x15). As três formações já entraram classificadas para o estadual, em Jaboticabal, no próximo mês.
“Estou muito contente com o que a gente tem apresentado até agora”, avalia o técnico Carlos Lenta. “Foram partidas decisivas de altíssimo nível técnico”.
A jogadora Erô, do Somos Vôlei, destaca a emoção do grupo. “Foi um ano inteiro de garra e superando lesões”, relata. “Eu mesmo estou com dedo quebrado, mas fui para os jogos. Temos união e alegria que contagiam”.
O secretário de Esportes de Bauru, Leandro Ávila Rodrigues, o Foguinho, comentou os resultados. “O trabalho é fantástico e divulga o nome de Bauru. Só tenho a parabenizar pelas conquistas”, disse.
‘Notável’
Presidente da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado), Lucas Rodrigo Dimarco acompanhou de perto. “É notável o desenvolvimento e o comprometimento de todas as equipes”, enfatiza. “A gente espera que esse polo seja cada vez maior aqui na região”.
O Somos Vôlei Bauru tem agora 49 vitórias em 50 jogos pela Superliga e pela Liga de Bauru – que segue em andamento.
O projeto, que também oferece escolinha gratuita, conta com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre. Detalhes: (14) 98122-2021 e (14) 99145-0691.