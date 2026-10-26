Botucatu - Uma grave ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e ameaça mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na manhã deste domingo (25), depois que uma mulher de 26 anos foi espancada com um taco de sinuca e chineladas e chegou a ser asfixiada após um desentendimento familiar. Ela foi socorrida e passou por atendimento médico e dois suspeitos do crime foram presos em flagrante.

A GCM foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para comparecer ao Pronto-Socorro Adulto, onde uma mulher havia dado entrada após ser socorrida pelo Samu com diversos ferimentos pelo corpo. De acordo com o relato da vítima, a violência começou de madrugada, após desentendimento familiar envolvendo seu marido, sua sogra e sua cunhada, em uma propriedade no bairro Park Residencial Convívio.

A mulher informou que teria sido agredida pela sogra com tapas, enquanto a cunhada teria utilizado um taco de sinuca para desferir diversos golpes, atingindo suas mãos, braços, cabeça e outras partes do corpo. Ainda conforme o depoimento, o marido teria levado a vítima para um quarto, jogado-a sobre a cama e tentado asfixiá-la, além de agredi-la com um chinelo e fazer ameaças de morte.