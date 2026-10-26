A Black Friday já virou tradição com os consumidores programando as contas para aproveitar os descontos. De olho nesse período de maior movimentação, empresas de diferentes segmentos também começam a planejar suas estratégias para ampliar as vendas. Para apoiar os negócios nessa preparação, o Sebrae-SP promove, no dia 29 de outubro, às 19h, o evento online “Fature ainda mais na Black Friday”, que apresentará estratégias para ajudar os empreendedores a potencializarem seus resultados. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/V4F36Qe24W.

Durante a capacitação, os participantes aprenderão como criar ofertas mais atrativas, alcançar o público certo e transformar oportunidades em vendas. O encontro também abordará estratégias para utilizar os recursos do Instagram de maneira planejada, ampliando o alcance das campanhas e fortalecendo a comunicação com os consumidores. A proposta é contribuir para que os empreendedores possam se antecipar à Black Friday, organizar suas ações comerciais e aproveitar melhor as possibilidades de divulgação e relacionamento oferecidas pelas plataformas digitais.

“O encontro é voltado para empresas que desejam aproveitar todo o potencial da data. Durante a programação, os participantes terão acesso a insights e ferramentas práticas para alcançar o público certo, atrair novos clientes, aumentar a conversão e potencializar os resultados de seus negócios, se destacando em um mercado cada vez mais competitivo”, comenta Rafaela Brugnatti, analista de negócios do Sebrae-SP. O link para acesso ao conteúdo será enviado posteriormente aos inscritos.