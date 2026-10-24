Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (23), no Parque Roosevelt, em Bauru, após arrastar a companheira, de 31 anos, puxando-a pelos cabelos, em razão de o filho dela ter comido bolachas e tomado refrigerante sem autorização dele. O garoto, um adolescente de 14 anos, também foi agredido ao tentar proteger a mãe. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o suspeito, autuado por violência doméstica, ficou à disposição da Justiça.

Conforme apurado pela reportagem, por volta das 21h50, a PM foi acionada via Copom por uma testemunha que viu o suspeito agredir a vítima e arrastá-la pelos cabelos no meio da rua. Uma equipe foi até o local e encontrou o homem alterado, em frente a um imóvel. Questionado, ele alegou que havia ocorrido uma briga de casal, mas que já estava tudo resolvido.

Já a mulher dele declarou que os dois estão em processo de separação, por conta de agressões frequentes, e que, durante à tarde, quando estavam em um sítio, desentenderam-se porque ele ficou irritado com o filho dela após este comer bolachas e tomar refrigerante. Durante a briga, segundo a mulher, o companheiro a puxou pelos cabelos, arrastando-a pelo chão.