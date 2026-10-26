26 de outubro de 2026
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LOJA AMERICANAS

Bauru: ladrão dos R$ 34 mil usava uniforme e fez buraco na parede

Por Bruno Freitas e Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução Record Paulista
O indivíduo trajava roupa habitualmente utilizada na prestação de serviços; furto é investigado
O indivíduo trajava roupa habitualmente utilizada na prestação de serviços; furto é investigado

O ladrão que furtou R$ 34.650 e dois CPUs de computador na loja Americanas, no Bauru Shopping, na madrugada desta segunda-feira (26), usava um uniforme habitualmente utilizado na prestação de serviços diversos, com detalhes refletivos. Ele arrombou o cofre onde estava guardado o malote com a quantia em dinheiro e depois fez um buraco na parede para fugir. A dinâmica dos fatos ainda está sendo investigada, mas as informações apontam que o suspeito teria se escondido em um armário do alojamento da loja por volta das 20h de domingo (25).

Conforme o JCNET noticiou, após as 22h, quando as lojas já estavam fechadas neste centro de compras, o suspeito saiu do esconderijo e arrombou o cofre. Ele levou o malote que estava pronto para ser recolhido pela empresa de transporte de valores. Após o furto, o suspeito abriu o buraco, por onde teve acesso aos dutos de ar-condicionado. Ele segue foragido.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Bauru Shopping informou que “o empreendimento está colaborando com as autoridades nas investigações, inclusive com o fornecimento de imagens das câmeras de segurança para auxiliar no esclarecimento dos fatos”. A ocorrência está em andamento, e a reportagem acompanha o caso. Novas informações poderão ser atualizadas a qualquer momento.

O ladrão flagrado pelo videomonitoramento (foto: reprodução Record Paulista)
O ladrão flagrado pelo videomonitoramento (foto: reprodução Record Paulista)
O buraco que ele abriu para fugir (foto: reprodução Record Paulista)
O buraco que ele abriu para fugir (foto: reprodução Record Paulista)
O cofre arrombado pelo criminoso (foto: reprodução Record Paulista)
O cofre arrombado pelo criminoso (foto: reprodução Record Paulista)

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