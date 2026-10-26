Um terreno localizado na quadra 2 da rua Mariano Hernandes, no Parque Roosevelt, em Bauru, tem preocupado moradores devido ao acúmulo de lixo e ao mato alto. Segundo reclamação encaminhada à reportagem, o local apresenta condições que favorecem a presença de animais e insetos, que estariam invadindo imóveis vizinhos.

De acordo com o relato, o terreno fica em uma esquina e é cercado, mas há grande quantidade de vegetação no interior e lixo espalhados pela calçada. A situação é descrita pelos moradores como um lixão a céu aberto, agravada pelas chuvas. Animais domésticos mortos também estão sendo descartados no local, sem contar a presença de ratos, baratas, escorpiões e aranhas nas proximidades. Os moradores demonstram preocupação com os possíveis riscos à saúde e à segurança de quem vive na região.

Ainda conforme o relato, a rua é utilizada por cortejos fúnebres que seguem em direção ao Cemitério Cristo Rei. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal e Emdurb e aguarda um posicionamento.