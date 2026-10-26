Um homem que cometeu dois roubos em sequência, acompanhado de um comparsa, na noite deste domingo (25), em Bauru, de acordo com a Polícia Militar, foi morto a tiros ao reagir à abordagem de uma equipe policial na rua Santos Moreno, na Quinta da Bela Olinda. O fato atraiu diversos curiosos em meio à densa neblina que se formou naquela região, próxima à lagoa situada no bairro. Com o indivíduo foi apreendido um revólver calibre .32, consta do boletim de ocorrência (BO).

Segundo o registro policial, até o momento, o baleado foi identificado apenas pelo primeiro nome, João, porque não portava documentos. João e um comparsa, segundo informações do BO, usaram a arma de fogo para ameaçar e roubar a moto de um homem na quadra 8 da alameda das Primaveras, no Parque Vista Alegre. Depois, eles usaram a mesma moto, uma Honda CG 150 Titan, para abordar um trabalhador que havia acabado de sair do serviço, no comércio da região central de Bauru. Eles o atacaram pelas costas, com coronhadas, e subtraíram seu celular. A vítima ficou com ferimentos na cabeça e precisou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Ipiranga.

Ainda segundo o registro policial, viaturas faziam buscas pela dupla até que encontraram os dois na moto roubada, na Quinta da Bela Olinda. Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto não demonstrou reação, mas o garupa, João, sacou a arma. Ainda de acordo com os agentes de segurança, para evitar que os integrantes da equipe fossem baleados, um policial efetuou três disparos contra João, que foi a óbito antes da chegada do socorro médico do Samu. O caso foi registrado no Plantão Policial como roubo contra pedestre, roubo de veículo e morte decorrente de oposição à intervenção policial. O outro ladrão, que se entregou sem resistência, está preso e permanece à disposição da Justiça.