A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Geisel foi alvo mais uma vez de criminosos, que furtaram um ar-condicionado entre a noite deste domingo (25) e a madrugada desta segunda-feira (26). Foi a segunda vez neste ano que esse prédio público municipal foi furtado.

Anteriormente, a sede, que fica na rua Anthero Donnini, havia sido invadida na madrugada de 1.º de junho. Na oportunidade, os ladrões também levaram o ar-condicionado e fiação elétrica. O JCNET acionou a Secretaria de Saúde no início da manhã e aguarda resposta.

Conforme o JCNET vem noticiando, a UBS do Geisel não tem videomonitoramento. A cidade tem lei em vigor desde novembro do ano passado, de autoria do vereador Marcelo Afonso (PSD) e sancionada pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), que obriga a prefeitura a investir e instalar câmeras de segurança em todos os prédios municipais ligados às secretarias de Saúde e Educação.