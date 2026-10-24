Um homem foi alvo de disparo de arma de fogo, na tarde deste sábado (24), na rua Flávio Aredes Lopes, no Jardim Tangarás, em Bauru. A reportagem apurou que o tiro teria acertado o ombro da vítima, e que ela não correria risco de morte. A identidade não foi divulgada.

O fato ocorreu por volta das 16h50. Acionadas para atender a ocorrência de tentativa de homicídio, equipes da Polícia Militar (PM) chegaram a fazer buscas pelo suspeito de efetuar o disparo, mas ninguém foi preso.

Até a publicação deste texto, segundo a PM, a ocorrência seguia em andamento. O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.