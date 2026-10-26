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CASA DA GINÁSTICA

Ginásio Guilherme Dal Colletto passa por reforma em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru
Ginásio de esportes Guilherme Dal Colletto, na Vila Industrial, passa por reforma
Ginásio de esportes Guilherme Dal Colletto, na Vila Industrial, passa por reforma

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), iniciou a recuperação do ginásio de esportes Guilherme Dal Colletto, na Vila Industrial. O espaço é de uso exclusivo para treinos e competições de ginástica artística, e receberá diversas melhorias.

A pasta já fez a troca da rede elétrica e a substituição das lâmpadas comuns por LED, e está começando a recuperação dos aparelhos usados pelos atletas da ginástica.

Ainda serão realizadas a reforma dos banheiros e vestiários, pintura das paredes e recuperação do alambrado, além da limpeza da área externa, com conclusão prevista para o começo do ano que vem. Os serviços estão sendo realizados com recursos e equipes próprios do município.

Divulgação: Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru
Divulgação: Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru

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