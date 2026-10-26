A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza a 11ª edição do ‘Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras’, com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será nesta terça-feira (27), das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Serão mais de 2.900 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 50 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.
O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para o público acima dos 50 anos e pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.
Confira as vagas de emprego em diferentes áreas.
- Açougueiro
- Ajudante de obras
- Ajudante de carga e descarga
- Ajudante de pedreiro
- Ajudante Operacional
- Almoxarife
- Analista de almoxarifado
- Analista de Documentação Técnica
- Analista de Operações
- Analista de Projetos
- Armador
- Armazenista
- Assistente Administrativo
- Assistente de Compras
- Assistente de Controle de Qualidade
- Assistente de Contas a Pagar
- Assistente de Fotografia
- Assistente de logística
- Assistente de restaurante
- Assistente de SAC
- Assistente de SST
- Assistente de vendas
- Assistente Financeiro
- Atendente
- Atendente de loja
- Atendente de telesserviços/teleatendimento
- Atordoador
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de açougue
- Auxiliar de almoxarifado
- Auxiliar de confeiteiro
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de depósito
- Auxiliar de Expedição
- Auxiliar de Expedição Administrativo
- Auxiliar de FLV
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar de Marketing
- Auxiliar de mercearia
- Auxiliar de monitoramento
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de padaria
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Recursos Humanos
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de TI
- Auxiliar de Topografia
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar logístico
- Auxiliar Operacional
- Balconista de açougue
- Balconista de frios
- Balconista de padaria
- Banco de Talentos
- Caminhão basculante – Operador
- Caminhão comboio – Operador
- Caminhão-pipa – Operador
- Carpinteiro
- Carreteiro
- Ceramista
- Churrasqueiro assistente
- Consultor de vendas
- Consultor Técnico
- Consultora de beleza
- Controlador de acesso
- Copeiro (a)
- Cozinheiro (a)
- Desenvolvedor Full Stack
- Desossador
- Eletricista automotivo
- Eletricista industrial
- Encanador
- Encanador industrial
- Estoquista
- Executivo de vendas
- Faturista
- Faqueiro
- Fiscal de loja
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Frentista
- Fritador
- Gesseiro
- Jardineiro
- Jovem Aprendiz
- Higienização
- Líder de limpeza
- Lombador
- Magarefe
- Marceneiro
- Mecânico
- Mecânico automotivo
- Meio oficial de cozinha
- Montador de elétrica
- Motorista
- Motorista carreteiro
- Motorista lubrificador
- Motorista de munck/pipa
- Motorista de veículos leves
- Motorista de caminhão
- Motoniveladora – Operador
- Oficial de estoque
- Operador de caixa
- Operador de caixa Júnior
- Operador de centro de usinagem
- Operador de corte e dobra
- Operador de empilhadeira
- Operador de loja
- Operador de loja – caixa
- Operador de loja – perecíveis
- Operador de teleatendimento ativo e receptivo
- Operador de trator
- Operador de rolo compactador
- Operador de retroescavadeira
- Operador de escavadeira
- Operador de pá carregadeira
- Padeiro
- Pedreiro
- Peixeiro
- Peixeiro assistente
- Pintor
- Pintor industrial
- Pintor industrial de autos
- Pizzaiolo assistente
- Porteiro (a)
- Promotor (a) de vendas
- Promotor (a) de vendas para viagens
- Programador de corte e dobra
- Projetista elétrico
- Projetista mecânico
- Recepcionista
- Recuperador de crédito
- Refilador
- Repositor de FLV
- Repositor de mercearia
- Separador
- Serrador
- Serralheiro
- Servente
- Serviços gerais
- Serviços gerais rural
- Soldador
- Técnico de Informática
- Técnico de manutenção
- Técnico de manutenção soldador
- Técnico de medição de obras
- Técnico de planejamento de obras
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico eletromecânico
- Técnico instalador de telecomunicações
- Topógrafo
- Tratorista
- Vendedor (a)
- Vendedor interno
- Vendedor Júnior externo com carro
- Vendedor de peças
- Vigilante
- Zelador
Vagas de estágio
- Administração
- Arquitetura
- Automação Industrial
- Biomedicina
- Design, Publicidade e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Engenharia de Produção
- Farmácia
- Gestão Empresarial
- Ensino Médio
- Pedagogia
- Técnico em Administração