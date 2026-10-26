A equipe de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, na manhã desta segunda-feira (26), uma manutenção emergencial na unidade Manchester. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final desta manhã.

Durante a execução dos serviços, o abastecimento de água poderá apresentar intermitência e variações de pressão nos bairros Manchester, Tangarás, Vila Santa Terezinha, Vila Aimorés, e no Distrito Industrial I. A normalização do fornecimento e a recuperação da pressão na rede ocorrerão de forma gradativa, nos períodos da tarde e da noite, após a conclusão da manutenção.

O DAE orienta os moradores a usarem a água com consciência. Avisos sobre falta de água e pedidos de caminhão-pipa devem ser informados à Companhia Saneamento de Bauru (CSB), pelo telefone gratuito 0800 014 2026.