Jaú - Após os graves danos na estrutura de captação de água da concessionária Águas de Jahu localizada no Jardim das Paineiras em razão das fortes chuvas deste sábado (24), que afetaram abastecimento em vários bairros, a Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e a Agência Reguladora Saemja divulgaram nota com orientações para que a população possa solicitar caminhões-pipas de forma gratuita.
As solicitações de atendimento devem ser feitas por meio do link https://jau.flowdocs.com.br:2053/public/home/subject/3896, onde os moradores poderão registrar suas necessidades. Os atendimentos serão organizados conforme a avaliação das demandas e a definição de prioridades.
Neste primeiro momento, terão prioridade hospitais e escolas. Na sequência, serão avaliadas as solicitações de moradores que estejam sem água, especialmente em residências com pessoas com deficiência, crianças e outras situações de maior vulnerabilidade.
A Prefeitura e a Saemja orientam que os cidadãos que necessitem do abastecimento emergencial registrem suas solicitações pelo canal indicado, informando a situação e as condições que justifiquem atendimento prioritário.
A administração municipal informou que segue trabalhando para minimizar os impactos à população e prestar assistência aos moradores durante esse período, conforme a disponibilidade de recursos e as necessidades identificadas. Ainda não há previsão para a normalização do sistema de abastecimento.
Danos
De acordo com Prefeitura de Jaú e Saemja, a força da correnteza do rio Jaú provocou graves danos à estrutura de captação. O elevado volume de água comprometeu a base de sustentação e deslocou os conjuntos de motobombas responsáveis por captar a água do rio e encaminhá-la à Estação de Tratamento de Água I (ETA I), impossibilitando a operação do sistema nessa unidade.
Os danos estruturais exigirão intervenções para a recuperação da estrutura. A avaliação completa das condições dos equipamentos, no entanto, dependerá da redução do nível do rio e da garantia de segurança para o acesso das equipes técnicas.
A situação é agravada pela paralisação temporária do sistema operado pela Águas de Mandaguahy, em razão da elevada turbidez da água, que impede o tratamento. As duas ocorrências comprometem a disponibilidade de água para distribuição no município.
Neste momento, ainda não há previsão para a retomada da captação de água em nenhuma das duas estações. As equipes da Águas de Jahu estão mobilizadas, avaliando as medidas necessárias para recuperar a estrutura e buscando alternativas para minimizar os impactos no abastecimento o mais breve possível.
A Prefeitura, Saemja e a concessionária reforçam o pedido para que a população economize água, evite desperdícios e priorize o uso para atividades essenciais, utilizando com responsabilidade o volume armazenado nas caixas-d’água até que o abastecimento seja normalizado.
Chuva
A chuva que começou na noite de sábado e se prolongou por toda a madrugada e o dia deste domingo (25) provocou inundações na cidade após o rio Jaú transbordar. Na rua Quintino Bocaiuva, um veículo ficou ilhado. Um senhor de 80 anos precisou ser resgatado pelas equipes da Defesa Civil.
A Defesa Civil informou que, em razão das fortes chuvas, está atuando em diversos pontos do município. Além do rio Jaú, córregos da cidade saíram da calha em pontos como o início da rua Marechal Bitencourt (Praça da Virgens); rua Quintino Bocaiuva (região do Colégio Academia); prolongamento da Vila Ivan (no sentido do Posto Jaguar); Campo Municipal; Jardim São José; e Torino.
O volume de chuva registrado foi de aproximadamente 120 milímetros em cerca de sete horas, índice excepcional que contribuiu para a ocorrência dos alagamentos. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas.