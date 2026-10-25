Jaú - Após os graves danos na estrutura de captação de água da concessionária Águas de Jahu localizada no Jardim das Paineiras em razão das fortes chuvas deste sábado (24), que afetaram abastecimento em vários bairros, a Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e a Agência Reguladora Saemja divulgaram nota com orientações para que a população possa solicitar caminhões-pipas de forma gratuita.

As solicitações de atendimento devem ser feitas por meio do link https://jau.flowdocs.com.br:2053/public/home/subject/3896, onde os moradores poderão registrar suas necessidades. Os atendimentos serão organizados conforme a avaliação das demandas e a definição de prioridades.

Neste primeiro momento, terão prioridade hospitais e escolas. Na sequência, serão avaliadas as solicitações de moradores que estejam sem água, especialmente em residências com pessoas com deficiência, crianças e outras situações de maior vulnerabilidade.