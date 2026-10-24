Os vereadores Eduardo Borgo (Novo), Márcio Teixeira (PL) e José Roberto Segalla (União Brasil) pedem investigações em todos os contratos firmados pela Fipe com a Prefeitura de Bauru, após o pedido de prisão do consultor da Fundação Mário Luiz Silvério, foragido e investigado na Operação Cavalo de Tróia, do Ministério Público (Gaeco). Os pedidos de investigação foram feitos ao Ministério Público (MP) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Luiz Eduardo Borgo pediu ao MP, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que amplie as investigações sobre a concessão do lixo em Bauru para incluir também a licitação do sistema de esgoto. O parlamentar aponta coincidências entre pessoas, instituições e procedimentos nos dois processos e defende o cruzamento de contratos, pagamentos e comunicações para esclarecer possíveis irregularidades.

Segundo Borgo, interceptações telefônicas e relatórios do Gaeco sobre a concessão dos resíduos sólidos (lixo) indicariam que Mário Luiz Silvério, consultor ligado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mantinha contato direto com representantes de empresas interessadas nas concessões.