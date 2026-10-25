Em uma apuração que reflete o cenário de polarização política, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no município de Bauru. De acordo com os dados oficiais da Justiça Eleitoral, Bolsonaro obteve 59,04% dos votos válidos, o que corresponde a um total de 121.884 votos. Lula (PT) ficou em segundo lugar na preferência dos eleitores bauruenses, alcançando 40,96% dos votos válidos, o equivalente a 84.573 votos. Lula reduziu a diferença verificada no primeiro turno, quando Flávio teve 57% dos votos e o petista 33%.

O pleito na cidade também foi marcado por um índice expressivo de não comparecimento às urnas. A abstenção atingiu 22,49%, o que significa que 62.601 eleitores aptos a votar optaram por não comparecer aos locais de votação. No primeiro turno, a abstenção foi de 25%.

Entre os cidadãos que compareceram, os votos que não foram direcionados a nenhum dos candidatos somaram: Votos Nulos: 2,74% (5.918 votos); Votos Brancos: 1,57% (3.379 votos)