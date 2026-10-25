Botucatu - Um carro foi arrastado pela correnteza, neste domingo (25), quando a condutora tentou cruzar um rio que estava com volume de água acima do normal na região da Usina Indiana, zona rural de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Moradores ajudaram a retirar o veículo do rio e socorreram a mulher, que não sofreu ferimentos.
O Núcleo de Proteção e Defesa Civil da localidade atuou no apoio ao socorro e, após o incidente, colocou cavaletes e fita zebrada no acesso ao rio, no sentido Vale da Bocaina, com o objetivo de orientar os condutores a não utilizarem esse trajeto e não tentarem atravessar o rio durante o período de cheia.
"O acesso permanecerá sinalizado até que o nível da água baixe e seja possível avaliar as condições do leito do rio após as fortes chuvas", disse o órgão, em nota. "A Defesa Civil reforça: nunca tente atravessar rios ou trechos alagados durante períodos de chuva intensa. A força da correnteza pode colocar vidas em risco".
Forte chuva
De acordo com a Defesa Civil de Botucatu, as fortes chuvas com rajadas de vento que atingiram a cidade na noite deste sábado (24) causaram estragos em diversas regiões. Não há registro de vítimas.
No total, foram cerca de 80 atendimentos, apenas via 199, envolvendo quedas de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos, enxurradas e danos em vias públicas.
Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal (GCM) permanecem empenhadas no atendimento à população, na avaliação de riscos e no apoio aos demais órgãos municipais.