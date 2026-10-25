Barra Bonita - Um motociclista de 38 anos morreu, no início da manhã deste domingo (25), após colisão frontal com um carro ocorrida na altura do quilômetro 176 da rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), que liga Barra Bonita a Igaraçu do Tietê, em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, a vítima conduzia uma Yamaha/Fazer com placas de Itu no sentido sul quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 7h, bateu de frente com um Toyota/Corolla, com placas de Barra Bonita, que seguia no sentido contrário.

O condutor da moto, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e encaminhado em estado grave pelo resgate da concessionária ViaPaulista ao Hospital São José de Barra Bonita, mas não resistiu às lesões. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.