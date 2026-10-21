Lençóis Paulista - Médicos que prestavam serviços até o último dia 15 de setembro para o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), antigo gestor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), reclamam que não receberam até agora os valores integrais relativos ao trabalho prestado. Desde 16 de setembro, a UPA do município é gerenciada por uma nova entidade, a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (BHCL).

O Ideas assumiu a UPA de Lençóis Paulista em 22 de abril de 2024, após vencer chamamento público aberto em outubro de 2023 pela prefeitura. Neste ano, conforme apurado pela reportagem, a entidade passou a efetuar pagamentos dos funcionários com atrasos que chegaram a mais de dois meses. Para evitar eventual paralisação na unidade, o Executivo interveio.

Em nota, a prefeitura informou que, até o dia 30 de junho, realizava os repasses financeiros regulares ao Ideas previstos em contrato. "Após constatação de atrasos nos pagamentos por parte da prestadora, a administração municipal firmou um acordo com a empresa, passando a reter os valores e a efetuar o pagamento diretamente aos funcionários", disse.