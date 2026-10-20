Um motociclista parou para socorrer dois homens que estavam ao lado de uma moto, sinalizando estarem sem combustível, na noite desta segunda-feira (19), em Bauru, mas acabou caindo em uma arapuca dos ladrões em via pública. Os criminosos sacaram uma arma, renderam o trabalhador que atua com entregas e levaram sua Honda CG 160 Fan. O veículo é prata, modelo 2026, e ostenta a placa UFS2B79. Quem localizar esta moto circulando pelas ruas de Bauru deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.
Segundo o registro policial, a armadilha para o roubo ocorreu na quadra 1 da avenida Maria Ranieri, no Parque Viaduto. O entregador informou aos policiais militares que atenderam à ocorrência no local que a dupla usou o que lhe pareceu ser uma pistola, exigindo que entregasse a motocicleta sem reagir. Após o roubo, ambos seguiram com as duas motos em direção à rua Bernardino de Campos. O caso será investigado.