Um adolescente de 15 anos gerou medo em alunos, funcionários e professores ao ser flagrado armado, na manhã desta terça-feira (20), com simulacro de arma de fogo, canivete e soco inglês no interior da Escola Estadual Professor José Viranda, na Vila Giunta, em Bauru. O caso é gravíssimo e será apurado pela Polícia Civil, pela Vara da Infância e Juventude e pela Secretaria de Educação de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a escola acionou policiais militares da Ronda Escolar da 3.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores, que acessaram a unidade e detiveram o aluno em uma área comum de circulação interna. Segundo a PM, o adolescente levou os itens na mochila e passou a exibi-los para outros estudantes. Este simulacro é de ferro, portanto, idêntico a uma pistola de verdade, apurou o JC/JCNET com policiais militares.

Ainda de acordo com a PM, as armas foram apreendidas, e o adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial, acompanhado de sua responsável legal. A reportagem acionou a Secretaria Estadual da Educação, solicitando um posicionamento sobre o caso, e recebeu a seguinte nota da Unidade Regional de Ensino (URE) de Bauru: