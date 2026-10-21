Uma jovem de 18 anos levou um tiro no joelho, na madrugada desta quarta-feira (21), quando estava no interior de um apartamento do Residencial Monte Verde 1, situado na quadra 38 da avenida Castelo Branco, no Jardim Ouro Verde, em Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram direcionados até o condomínio e constataram que a vítima já estava sendo atendida por socorristas do Samu. Em contato com os agentes de segurança, ela se recusou a fornecer qualquer tipo de informação a respeito da identidade ou características do autor dos disparos. A arma não foi localizada e possivelmente permanece nas dependências do residencial.

A jovem foi encaminhada pelo Samu ao Pronto-Socorro Central, onde permaneceu hospitalizada. A Polícia Civil vai investigar o caso.