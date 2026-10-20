Macatuba - Um homem de 35 anos morreu e duas crianças ficaram feridas em uma colisão entre um carro e caminhão ocorrida no final da tarde desta terça-feira (20) na rodovia Juliano Lorenzetti (LEP-060), próximo a uma usina em Macatuba (46 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, por razões a serem esclarecidas, o Corsa onde estavam as vítimas colidiu frontalmente com um caminhão carregado com combustível. O condutor do automóvel, T.H.L., não resistiu e morreu no local. Ele morava em Lençóis Paulista.

Dois meninos, de 6 e 8 anos, que seriam filhos do motorista do carro, foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista com lesões moderadas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.