Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (20), após tentar matar, com uso de arma de fogo, em Bauru, o atual marido da sua ex-cunhada. A motivação do crime, de acordo com informações preliminares que ainda estão sendo apuradas, é que o autor soube de uma briga do casal e foi tirar satisfações. O fato aconteceu por volta de 1h, na quadra 13 da rua Rafael Pereira Martini, no Jardim Redentor, quando o suspeito, conhecido no bairro como “Pulguinha”, segundo a Polícia Militar, foi até a adega onde a vítima, de 35 anos, trabalha e efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos projéteis atingiu a vítima no ombro esquerdo, próximo à clavícula, e ficou alojado nas proximidades da coluna cervical.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais militares atenderam a ocorrência, mas nenhum dos envolvidos, até o momento, informou o motivo e os detalhes da briga do casal, nem se ela teria se resumido a uma discussão verbal ou evoluído para agressões físicas. Ainda de acordo com o registro policial, o homem baleado foi submetido a atendimento médico em decorrência do ferimento, havendo informação de que permaneceria sob observação hospitalar, circunstância que impossibilitou seu comparecimento ao Plantão Policial.

Ainda segundo consta do BO, a vítima baleada não corre risco de morrer, mas ainda não é possível saber se haverá algum tipo de sequela da cirurgia de remoção da bala.