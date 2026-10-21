O ex-secretário municipal de Governo de Bauru Renato Purini está sendo transferido para a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, Interior de São Paulo. A mudança de unidade prisional ocorre após a prisão preventiva dele, em 16 de outubro, durante uma nova fase das investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MP), que apura um esquema fraudulento na formulação da concessão do lixo urbano da cidade. A penitenciária de Potim é a mesma onde o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ficou preso no primeiro semestre deste ano.

Marido da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), Purini foi preso em uma ação que também incluiu mandados de busca e apreensão na residência do casal e nas dependências da Prefeitura. Logo após a detenção, no dia 16 passado, a Justiça manteve a prisão, e ele foi encaminhado inicialmente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru.

A transferência para a unidade de Potim representa uma nova etapa da custódia do ex-secretário. Ele é investigado no âmbito das apurações sobre possíveis irregularidades na estruturação e na condução da concessão dos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos (lixo) de Bauru, licitação que não chegou a ser realizada.