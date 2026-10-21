Um incêndio atingiu uma casa na região do bairro Nova Bauru, em Bauru, no início da tarde desta quarta-feira (21). A ocorrência segue em andamento e, segundo informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

O imóvel, de alvenaria e sem laje, teve a cozinha, dois quartos e a sala completamente tomados pelas chamas. O telhado desabou, e as paredes foram danificadas, com risco de desabamento da estrutura. De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado em um dos quartos, e a principal suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio.

A ocorrência mobilizou 12 bombeiros, dois enfermeiros e cinco viaturas. Ao todo, foram utilizados cerca de 8 mil litros de água no combate às chamas.