O morador de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), Tiago Henrique Leda, de 35 anos, que morreu em um acidente de carro em que estavam com ele seus dois filhos pequenos, foi sepultado nesta quarta-feira (21) em sua cidade, no Cemitério Municipal Alcides Francisco. O velório ocorreu durante o dia no Centro Funerário São Francisco.

Conforme o JC/JCNET noticiou, Tiago não resistiu aos ferimentos quando o veículo que ele conduzia, um Corsa, se envolveu em uma colisão com um caminhão de combustível no final da tarde desta terça-feira (20), na rodovia Juliano Lorenzetti (LEP-060), entre Lençóis e Macatuba. De acordo com o registro policial, por razões a serem esclarecidas, o Chevrolet Corsa e o caminhão Ford Cargo bateram de frente. Ainda de acordo com policiais militares que prestaram apoio no local, o caminhoneiro não apresentava sinais de embriaguez e havia acabado de abastecer o tanque do caminhão na usina em que trabalha.

Os dois filhos de Tiago, que estavam no banco de trás do carro, José, de 6 anos, e Arthur, de 8, foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados com ferimentos moderados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista. Tiago Henrique Leda também deixa a esposa, Daniele de Arruda Barreto, além de familiares e amigos.