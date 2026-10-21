A infraestrutura da Assenag (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru) está com uma nova frente de atuação: a locação de seus espaços para a realização de eventos profissionais, corporativos e sociais. A iniciativa busca aproximar ainda mais a entidade da comunidade de Bauru, oferecendo o auditório e a área social para locação por empresas, profissionais e organizações que precisam de espaços para reunir pessoas.

Ao longo de sua trajetória, a entidade promoveu e sediou palestras, cursos, seminários, workshops e eventos sociais, fortalecendo a sede como um ambiente de troca de conhecimento e relacionamento profissional. Agora, a iniciativa amplia esse potencial para atender também demandas externas. O auditório é direcionado a formatos como palestras, treinamentos, congressos, cursos, reuniões, encontros corporativos e confraternizações. Já a área social oferece uma alternativa para celebrações e eventos que demandam um ambiente de convivência.

"Nosso objetivo é proporcionar um espaço de conexões, conhecimento e convivência em Bauru. Contamos com uma estrutura preparada para receber diferentes formatos de eventos, aproximando empresas, profissionais e a sociedade", destaca o engenheiro civil Edvaldo Lopes Ferraz, presidente da Assenag.