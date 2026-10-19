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PARQUE VAL DE PALMAS

Homem é encontrado morto, com sinais de violência, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar (PM) no plantão policial e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado
A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar (PM) no plantão policial e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado

Um homem de 43 anos foi encontrado morto, com sinais de violência, neste fim de semana, na rua Lindonor de Souza Oliveira, no Parque Val de Palmas, em Bauru. O homicídio é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O fato ocorreu na manhã de sábado (17). De acordo com o registro policial, A.S.B. (apenas as iniciais foram divulgadas) apresentava lesões no tórax, na cabeça e nas costas decorrentes de agressões possivelmente por instrumento corto-contundente, como um machado ou facão (o objeto do crime não foi localizado).

O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros no local e, após a perícia, o corpo da vítima seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar (PM) no plantão policial e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

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