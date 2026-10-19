Um homem de 43 anos foi encontrado morto, com sinais de violência, neste fim de semana, na rua Lindonor de Souza Oliveira, no Parque Val de Palmas, em Bauru. O homicídio é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O fato ocorreu na manhã de sábado (17). De acordo com o registro policial, A.S.B. (apenas as iniciais foram divulgadas) apresentava lesões no tórax, na cabeça e nas costas decorrentes de agressões possivelmente por instrumento corto-contundente, como um machado ou facão (o objeto do crime não foi localizado).

O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros no local e, após a perícia, o corpo da vítima seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar (PM) no plantão policial e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.