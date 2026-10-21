Um homem invadiu e furtou ao menos duas escadas de alumínio por volta das 5h desta quarta-feira (21), do interior da Escola Municipal (Emei) Antônio Guedes de Azevedo. A escola fica na quadra 1 da rua Antônio Gasparini, na região do Jardim Terra Branca. O ladrão entrou e saiu pouco antes de os servidores públicos chegarem para trabalhar.

Ainda não há informações se ele também subtraiu fiação de energia, já que este é o material mais visado pelos ladrões na cidade. O JC/JCNET acionou a prefeitura para obter detalhes da extensão deste furto e aguarda resposta. As aulas não foram prejudicadas e seguem normalmente.

Esta Emei possui videomonitoramento que pode auxiliar as polícias Militar e Civil a reconhecer o indivíduo.