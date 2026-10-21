A 2ª Vara da Fazenda Pública de Bauru julgou improcedente a ação movida pela COM Engenharia e Comércio Ltda contra a Prefeitura de Bauru, na qual a empresa cobrava correção monetária e juros por supostos atrasos nos pagamentos referentes à construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa. O valor atualizado da cobrança chegou a R$ 1,8 milhão em abril de 2024. Essa é apenas uma das dispuitas judiciais entre a prefeitura e a empresa (leia explicação ao final da matéria).

A sentença foi proferida pela juíza Fernanda Lopes dos Santos, nesta terça-feira (20). Na decisão, a magistrada concluiu que a construtora não comprovou que o município tenha descumprido os prazos de pagamento estabelecidos no contrato administrativo firmado em 2015. Além de rejeitar a cobrança, a Justiça condenou a empresa ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo os honorários periciais que havia adiantado, e dos honorários advocatícios da defesa do município, calculados conforme os percentuais mínimos previstos no Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa.

Entenda a disputa

A COM Engenharia venceu uma Concorrência Pública e firmou com o município contrato para executar as obras da ETE Vargem Limpa. A ordem de serviço foi emitida em 22 de abril de 2015. Na ação, a empresa alegou que, em uma reunião realizada em 14 de abril de 2015, na sede da Caixa Econômica Federal, representantes da Prefeitura, do DAE, da gerenciadora da obra e do agente financeiro estabeleceram um fluxo de tramitação das medições que permitiria o pagamento em até 30 dias após o encerramento de cada período de medição.