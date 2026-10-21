Humorista sobe ao palco do Teatro Municipal, às 20h, com show sobre os desafios da paternidade; evento conta com apoio do JC/JCNET
O humorista Fábio Rabin chega a Bauru no próximo dia 24 de outubro (sábado), às 20h, para apresentar seu sétimo espetáculo de stand-up comedy, no Teatro Municipal, localizado na avenida Nações Unidas, 8-9. Com uma apresentação de aproximadamente 90 minutos, o comediante promete arrancar gargalhadas do público ao abordar situações familiares, os desafios da paternidade e as transformações que acompanham o crescimento dos filhos.
Conhecido por transformar experiências pessoais em histórias bem-humoradas, Rabin apresenta uma nova fase de sua vida. Depois de viajar pelo mundo realizando shows e buscando a tão sonhada estabilidade financeira, o humorista retorna para casa e se depara com uma descoberta: sua filha cresceu.
A menina que antes carregava no colo e colocava para dormir agora é uma pré-adolescente. Diante dessa transformação, o comediante precisa aprender a lidar com uma nova realidade e encontrar maneiras de se reconectar com a filha.
Com seu estilo irreverente, Rabin transforma os desafios dessa fase em situações cômicas que prometem identificação com pais, mães e espectadores de diferentes idades. O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos.
O público interessado em acompanhar a apresentação pode aproveitar os ingressos promocionais disponíveis até esta quarta-feira (14), pelo valor de R$ 75, desconto de aproximadamente 30% em relação ao ingresso inteiro, que custa R$ 110.
Após o encerramento da promoção, permanecem disponíveis os ingressos de inteira, por R$ 110, e meia-entrada, por R$ 55, conforme os critérios estabelecidos por lei. As vendas são realizadas pela plataforma Mega Bilheteria.
De acordo com as regras do evento, menores de 18 anos poderão entrar somente acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças de até 24 meses que permanecerem no colo dos responsáveis têm entrada gratuita.
A apresentação de Fábio Rabin em Bauru conta com o apoio do JC/JCNET, que reforçam seu compromisso com a valorização da cultura, do entretenimento e dos grandes espetáculos realizados na cidade.