Moradores do Jardim Nova Esperança, em Bauru, contam que viram um objeto voador não identificado (Ovni) no céu durante o final da noite desta terça-feira (20). A aparição, segundo Abner Natan, de 25 anos, e sua irmã, que estavam no interior de um carro conduzido por um motorista de aplicativo, não parecia um avião nem um drone, apesar das três luzes visíveis. A filmagem foi feita por um celular às 23h03 na rua Sargento José Mendes Leal.

“Ele ficou um tempinho no céu e desapareceu. O motorista do Uber estava seguindo para nós podermos ver melhor. Chegamos a parar o carro quando vimos vários outros moradores na esquina olhando e comentando a respeito também. Como ele sumiu, o mistério permanece”, contou Abner ao JC/JCNET.

Um outro morador de Bauru, desta vez do Residencial Villagio 3, procurou a reportagem para relatar que um objeto semelhante a este tem sido avistado com frequência também na Zona Sul da cidade. De acordo com ele, são luzes semelhantes que aparecem sobrevoando áreas desabitadas no período da noite, com rápido deslocamento seguido de desaparecimento repentino. Não foi a primeira vez que moradores de Bauru e região relataram aparições de Ovnis. Esses casos, inclusive, são relatados como frequentes nos últimos anos.