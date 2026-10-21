Denúncias apontam um descarte irregular de medicamentos e suplementos na região central de Bauru. Imagens enviadas à redação mostram embalagens de produtos vencidos em uma caçamba localizada na Travessa Baden Powell, próximo à avenida Nações Unidas, na região da Praça do Líbano. Entre os itens, há recipientes de suplementos em cápsulas com indicação de ação diurética e de fortalecimento da imunidade, além de um frasco com capacidade para 1 litro, identificado como “benzoato de benzila puríssimo”, composto químico usado na fabricação de medicamentos, cosméticos e produtos veterinários.

Pela imagem, não é possível determinar se o frasco está cheio ou vazio. No entanto, produtos químicos e medicamentos devem receber destinação adequada, conforme as orientações sanitárias e ambientais aplicáveis, e não devem ser descartados indiscriminadamente no lixo comum.

Desde 2025, Bauru conta com a Lei Municipal nº 6.718, que estabelece a obrigatoriedade de farmácias, drogarias e unidades de saúde disponibilizarem recipientes para o descarte de medicamentos e produtos de perfumaria com prazo de validade vencido. A legislação também determina que os estabelecimentos estruturem e implementem sistemas de logística reversa para garantir a destinação ambientalmente adequada dos produtos e das embalagens abrangidos pela norma.