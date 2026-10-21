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REGIÃO CENTRAL

Na caçamba: descarte irregular de remédios é flagrado em Bauru

Por Guilherme Lima | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Medicamentos, suplementos e até fardos fechados de energético foram encontrados
Medicamentos, suplementos e até fardos fechados de energético foram encontrados

Denúncias apontam um descarte irregular de medicamentos e suplementos na região central de Bauru. Imagens enviadas à redação mostram embalagens de produtos vencidos em uma caçamba localizada na Travessa Baden Powell, próximo à avenida Nações Unidas, na região da Praça do Líbano. Entre os itens, há recipientes de suplementos em cápsulas com indicação de ação diurética e de fortalecimento da imunidade, além de um frasco com capacidade para 1 litro, identificado como “benzoato de benzila puríssimo”, composto químico usado na fabricação de medicamentos, cosméticos e produtos veterinários. 

Pela imagem, não é possível determinar se o frasco está cheio ou vazio. No entanto, produtos químicos e medicamentos devem receber destinação adequada, conforme as orientações sanitárias e ambientais aplicáveis, e não devem ser descartados indiscriminadamente no lixo comum.

Desde 2025, Bauru conta com a Lei Municipal nº 6.718, que estabelece a obrigatoriedade de farmácias, drogarias e unidades de saúde disponibilizarem recipientes para o descarte de medicamentos e produtos de perfumaria com prazo de validade vencido. A legislação também determina que os estabelecimentos estruturem e implementem sistemas de logística reversa para garantir a destinação ambientalmente adequada dos produtos e das embalagens abrangidos pela norma.

Em caso de descumprimento, a lei prevê multa de "100 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo" (Ufesp). Em 2026, cada unidade corresponde a R$ 38,42, o que resulta em uma penalidade de R$ 3.842.

A reportagem procurou a Prefeitura de Bauru para comentar o descarte registrado na região central e esclarecer quais medidas podem ser adotadas diante do caso. 

Suplementos fechados, mas com validade de 2021 estavam entre os descartes. Foto: Divulgação
Suplementos fechados, mas com validade de 2021 estavam entre os descartes. Foto: Divulgação
Frasco de benzoato de benzila também estava na caçamba. Foto: Divulgação
Frasco de benzoato de benzila também estava na caçamba. Foto: Divulgação
Em meio aos medicamentos e suplementos, fardos fechados de energético também foram encontrados. Foto: Divulgação
Em meio aos medicamentos e suplementos, fardos fechados de energético também foram encontrados. Foto: Divulgação

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