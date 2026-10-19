A Polícia Civil de Bauru apura as circunstâncias que levaram à morte, a princípio acidental, de uma mulher que caiu de um prédio abandonado situado em uma área pública no cruzamento das ruas Rio Dourados com Santa Inês, no Distrito Industrial 2. O caso aconteceu no sábado (17) e foi registrado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo-SP por estar próximo da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú.

Segundo o documento, que inclusive consta do site da Artesp, o acompanhante da vítima relatou que ambos estavam em um bar, onde consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de drogas. Depois, o casal foi até o local da ocorrência. Segundo ele, sua companheira subiu até o último andar e caiu acidentalmente de uma altura de 15 metros, despencando dentro de um poço cuja profundidade é incerta. Ele solicitou apoio médico, e uma ambulância da concessionária foi até o endereço, mas a mulher, cuja identidade não foi divulgada, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.