Um Volkswagen Gol invadiu parte de uma residência na tarde desta terça-feira (20), no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após uma suposta falha no sistema de freios. O acidente ocorreu por volta das 16h45, na esquina das ruas Coronel Fernando Prestes e Curuzu. O motorista sofreu ferimentos leves, e ninguém que estava na casa foi atingido.
Segundo informações divulgadas pelo site Leia Botucatu, o condutor descia a rua Coronel Fernando Prestes quando percebeu o problema nos freios. Durante a tentativa de evitar uma colisão, ele conseguiu desviar de duas motocicletas e de outro carro, mas acabou atingindo o imóvel. O veículo ficou com as rodas suspensas após a baitda.
O impacto destruiu o portão e as colunas da garagem. Parte de uma porta de ferro que dá acesso à residência também foi danificada. O Volkswagen Gol sofreu avarias na dianteira e no para-brisa.