21 de outubro de 2026
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Carro desgovernado atinge garagem de casa em Botucatu

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Acontece Botucatu
Gol ficou com as rodas suspensas após a batida
Gol ficou com as rodas suspensas após a batida

Um Volkswagen Gol invadiu parte de uma residência na tarde desta terça-feira (20), no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após uma suposta falha no sistema de freios. O acidente ocorreu por volta das 16h45, na esquina das ruas Coronel Fernando Prestes e Curuzu. O motorista sofreu ferimentos leves, e ninguém que estava na casa foi atingido.

Segundo informações divulgadas pelo site Leia Botucatu, o condutor descia a rua Coronel Fernando Prestes quando percebeu o problema nos freios. Durante a tentativa de evitar uma colisão, ele conseguiu desviar de duas motocicletas e de outro carro, mas acabou atingindo o imóvel. O veículo ficou com as rodas suspensas após a baitda.

O impacto destruiu o portão e as colunas da garagem. Parte de uma porta de ferro que dá acesso à residência também foi danificada. O Volkswagen Gol sofreu avarias na dianteira e no para-brisa.

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