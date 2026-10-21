Uma onça-parda foi flagrada por câmeras de segurança circulando por uma rua de Agudos (13 quilômetros de Bauru) durante a madrugada desta segunda-feira (19). O registrado aconteceu às 2h03 na rua Sebastião Galdino, próximo à avenida Rui Barbosa. As informações são do site Notícias Agudos.

As imagens mostram o felino caminhando pela via, sem interação com pessoas ou animais. O registro foi captado pelo sistema de monitoramento da região. A presença do animal silvestre nas proximidades de residências serve de alerta para que os moradores redobrem os cuidados e evitem qualquer tentativa de aproximação. Em caso de avistamento, a orientação é não se aproximar, tentar capturar ou perseguir o animal. Também é importante evitar cercá-lo e manter crianças e animais domésticos em locais seguros.

Se a onça for vista novamente, a recomendação é acionar a Polícia Ambiental ou Militar pelo 190 ou a Defesa Civil, informando o local e o horário da ocorrência para que as equipes responsáveis possam avaliar a situação.