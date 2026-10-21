A Unesp prorrogou até as 18 horas de 26 de outubro, segunda-feira, o prazo de inscrições para o Vestibular 2027, seleção com oferta de 5.850 vagas em 24 cidades e taxa de inscrição de R$ 225,00. Os candidatos deverão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo exame, e pagar a taxa até o próprio dia 26. O Manual do Candidato, com diversas informações sobre o certame, está disponível nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.
Todos os cerca de 350 mil alunos de último ano do ensino médio público paulista (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza) estão previamente cadastrados no sistema da Vunesp pelo seu número de RA (Registro do Aluno). Estes vestibulandos pagam taxa de R$ 56,25 e poderão se inscrever até 20 de outubro, mesmo prazo dos pagantes da taxa integral, pelo site da Vunesp.
São oferecidas 5.850 vagas para 137 cursos de graduação de 24 cidades, localizadas em todas as regiões do estado de São Paulo. O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% destas vagas destinam-se a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
Os resultados dos requerimentos dos benefícios podem ser consultados nos sites da Unesp e da Vunesp. Os candidatos contemplados com a isenção já estão automaticamente inscritos. Os beneficiados com a redução de 50% deverão pagar a taxa de R$ 112,50. O curso de Medicina ampliou de 90 para 105 o número de vagas disponíveis (85 delas serão selecionadas por meio do Vestibular Unesp 2027).
Além das 5.850 vagas do Vestibular Unesp, serão oferecidas outras opções de ingresso, entre as quais 726 vagas do Processo Seletivo Unesp-Enem. A Unesp conta ainda com 929 vagas que serão preenchidas por meio do Provão Paulista Seriado. Somam-se a essas três formas de ingresso as vagas adicionais que serão oferecidas para participantes de olimpíadas do conhecimento, por meio do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp.
A divulgação da resolução e do calendário das vagas olímpicas e do Unesp-Enem 2027 será realizada em breve. Não há impedimento para que um mesmo vestibulando participe de todos os processos seletivos para ingresso na Unesp.
Principais datas do calendário do Vestibular Unesp 2027
Prazo de inscrições - até 26 de outubro, pelo site da Vunesp
Prova da primeira fase - marcada para 22 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha, será aplicada em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo e ainda em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR e Uberlândia/MG
Prova da segunda fase - com 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo, será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro, nas mesmas 35 cidades onde será aplicada a primeira etapa
Resultado final - será divulgado em 27 de janeiro de 2027
A Unesp
A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.
Contato do “Fale Conosco” do site da Vunesp: www.vunesp.com.br/faleconosco
Informações sobre cursos: https://vestibular.unesp.br/portal#!/cursos-por-area