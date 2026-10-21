É noite de reencontro com a torcida! Depois de estrear com uma vitória emocionante no Rio de Janeiro sobre o Flamengo, o Bauru Basket volta ao ginásio Panela de Pressão para seu primeiro compromisso em casa no NBB Caixa. Nesta quarta-feira (21), às 19h30, o Dragão recebe o São José, com transmissão no YouTube, em partida válida pela segunda rodada do torneio nacional.

Se os bauruenses chegam confiantes após superarem um dos favoritos ao título, os adversários tentam se recuperar após a derrota para Sesi Franca, no ginásio Pedrocão. Porém, para o técnico Paulo Jaú, é hora de virar a página e concentrar as atenções no próximo desafio.

"Tenho certeza de que o nosso torcedor, mais uma vez, vai lotar a Panela para prestigiar a equipe. Principalmente pela vitória na estreia. Mas aquela rodada já passou. Precisamos fazer os ajustes necessários, preparar nosso plano tático e executá-lo bem para conseguir mais um bom resultado", afirmou.