É noite de reencontro com a torcida! Depois de estrear com uma vitória emocionante no Rio de Janeiro sobre o Flamengo, o Bauru Basket volta ao ginásio Panela de Pressão para seu primeiro compromisso em casa no NBB Caixa. Nesta quarta-feira (21), às 19h30, o Dragão recebe o São José, com transmissão no YouTube, em partida válida pela segunda rodada do torneio nacional.
Se os bauruenses chegam confiantes após superarem um dos favoritos ao título, os adversários tentam se recuperar após a derrota para Sesi Franca, no ginásio Pedrocão. Porém, para o técnico Paulo Jaú, é hora de virar a página e concentrar as atenções no próximo desafio.
"Tenho certeza de que o nosso torcedor, mais uma vez, vai lotar a Panela para prestigiar a equipe. Principalmente pela vitória na estreia. Mas aquela rodada já passou. Precisamos fazer os ajustes necessários, preparar nosso plano tático e executá-lo bem para conseguir mais um bom resultado", afirmou.
A Águia do Vale do Paraíba promoveu uma reformulação em seu elenco de uma temporada para a outra. A aposta é em uma combinação de jovens talentos — incluindo atletas que conquistaram a última edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) — com reforços norte-americanos que assumem as responsabilidades ofensivas — o armador Tradavis Thompson e o ala Manny Payton.
Mais opções
Por falar nos estrangeiros dos rivais, a vitória sobre o Flamengo também marcou uma novidade importante para o Bauru Basket. Pela primeira vez na temporada, Paulo Jaú pôde utilizar os quatro gringos do elenco: os norte-americanos Anthony Harris e Corderro Bennett, além dos argentinos Franco Vieta e Fermín Thygesen.
Durante o Campeonato Paulista, o regulamento permitia a escalação de apenas três deles por partida, o que obrigou o treinador a promover um revezamento. Agora, com o grupo completo à disposição, o Dragão ganha novas possibilidades de formação e variações táticas ao longo dos confrontos.
"Ter os quatro é contar com mais peças para mexer no tabuleiro e utilizar as formações que treinamos durante a preparação. Hoje temos dez atletas em condições de atuar e isso permite fazer diferentes combinações conforme a necessidade da partida. Seja pelo número de faltas, pelo controle dos minutos ou para preservar um jogador importante para o final, essa rotação facilita muito o trabalho do treinador", explicou Jaú.
Para o compromisso desta quarta-feira, a comissão técnica também não registra desfalques por lesão e poderá contar com todos os nomes do elenco.
De olho no recorde
O reencontro com a torcida bauruense poderá representar mais um capítulo memorável na trajetória de Alex Garcia pelo Bauru Basket. O capitão está 30 pontos de ultrapassar Larry Taylor e se tornar o maior pontuador do clube na história do NBB Caixa. Atualmente, o Brabo soma 5.263 pontos em 388 partidas pelo Dragão, contra 5.292 anotados pelo Alienígena, que disputou 439 jogos.
Confira o Top-5 completo:
1º Larry Taylor: 5.292 pontos em 439 jogos
2º Alex Garcia: 5.263 pontos em 388 jogos
3º Dontrell Brite: 2.669 pontos em 187 jogos
4º Rafael Hettsheimeir: 2.522 pontos em 155 jogos
5º Fernando Fischer: 2.326 pontos em 164 jogos
Ingressos e Outubro Rosa
A venda de ingressos para Bauru Basket x São José já está aberta pela plataforma Eleven Tickets. As entradas custam R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeiras cativas e R$ 90 para cadeiras de quadra.
Em apoio à campanha Outubro Rosa, o clube convida os torcedores a contribuírem com a doação de um produto de limpeza ou de higiene pessoal. Os itens arrecadados serão destinados ao Grupo Amigas do Peito, entidade de Bauru que presta assistência a mulheres com câncer de mama.
A iniciativa também terá um momento especial durante a partida. Mulheres assistidas e voluntárias da instituição estarão presentes na Panela de Pressão e receberão uma homenagem no intervalo do confronto.
Sócio Dragão
O torcedor também já pode garantir seu lugar nos jogos do Bauru Basket durante toda a temporada por meio do programa Sócio Dragão. Com planos para arquibancada, cadeira cativa e cadeira de quadra, a iniciativa oferece acesso às partidas em casa, incluindo os playoffs, além de descontos, clube de vantagens e oportunidades de participar de experiências exclusivas com a equipe.
As adesões estão disponíveis em sociobaurubasket.eleventickets.com