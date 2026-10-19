O agora ex-secretário de Governo de Bauru Renato Purini, marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD), também tem circunstâncias atípicas investigadas pelo Ministério Público (MP) sobre uma possível informação privilegiada e suposta tentativa de frustrar ou dificultar o cumprimento das medidas judiciais a que foi submetido na última sexta-feira. A informação está presente no documento ao qual o JC/JCNET teve acesso, chamado Procedimento Investigatório Criminal (PIC), coordenado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP.

Purini não estava no condomínio do casal durante o final da madrugada e início da manhã de sexta (16), quando foi preso, mas sim circulando por áreas da Zona Sul da cidade, até ser detido na avenida Getúlio Vargas. Moradores do condomínio onde ele e a prefeita moram informaram à reportagem que acordaram assustados com o som e as luzes dos giroflex das viaturas da Polícia Militar acionadas dentro do residencial, na Zona Sul.

De acordo com o documento do Ministério Público, durante a execução da operação foi identificada situação particularmente incomum, que será investigada, já que pode indicar que Renato Purini já vinha adotando providências destinadas a identificar antecipadamente a presença de equipes policiais e, eventualmente, frustrar ou dificultar o cumprimento das medidas judiciais,a prisão, sobretudo.