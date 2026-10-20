A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realizará a 11.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras", com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será no dia 27 de outubro, das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro.

São estimadas mais de 2.500 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 40 empresas de Bauru e região. As inscrições para empresas interessadas em participar devem ser feitas até quarta-feira (21), no formulário online disponível em https://forms.gle/2SoKjBMXx6HUT62H6

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD).