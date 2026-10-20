Na manhã desta terça-feira (20), o vereador Natalino da Pousada (PDT) esteve na rua Walter Senger, no bairro Quinta da Bela Olinda, após receber denúncias de moradores sobre descarte irregular de materiais em uma área de proteção ambiental. No local, acompanhado de Alex Bueno, gerente da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), o parlamentar cobrou providências diante de uma área que, além do descarte ilegal de materiais de construção e outros resíduos, enfrenta uma erosão.

A Secretaria de Infraestrutura havia solicitado autorização à Semab para depositar materiais de construção civil no local, com o objetivo de criar uma base para a reconstrução de uma galeria de água pluvial rompida pelas chuvas. No entanto, terceiros aproveitaram para descartar resíduos de forma indiscriminada, em desacordo com a legislação ambiental. “Recebemos a denúncia dos moradores e viemos cobrar uma solução. Área de preservação tem que ser respeitada”, afirmou o vereador Natalino.

Em resposta à demanda levada pelo parlamentar, a pasta confirmou que fará a limpeza dos materiais, acionará a fiscalização para identificar e autuar os responsáveis, com base em imagens do caminhão registradas no ato, e incluirá o ponto no monitoramento da Polícia Militar Ambiental.