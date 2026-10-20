Pirajuí - O Tribunal de Justiça (TJ) rejeitou recurso de apelação e manteve a condenação do ex-prefeito de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) Cesar Henrique da Cunha Fiala e de um ex-diretor jurídico do município por improbidade administrativa relacionada à desapropriação irregular de terrenos no loteamento Jardim Eldorado. Em fevereiro deste ano, eles foram condenados à perda de funções públicas que eventualmente ocupassem; ao ressarcimento do dano causado ao erário, no montante de R$ 1.842.702,61; ao pagamento de multa no mesmo valor; à suspensão dos direitos políticos por 14 anos e à proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período.

A decisão que manteve a sentença de primeira instância foi proferida pelo órgão nesta segunda-feira (19). Por unanimidade, os desembargadores negaram provimento ao recurso apresentado pela defesa dos réus, mantendo o reconhecimento de enriquecimento ilícito. Porém, segundo o acórdão, os direitos políticos dos réus passam a ficar suspensos pelo prazo de dez anos. As demais sanções foram mantidas.

As defesas sustentaram, entre outros argumentos, que não houve superfaturamento e que os valores pagos pelos terrenos eram compatíveis com o mercado imobiliário. Também questionaram provas utilizadas no processo e alegaram cerceamento de defesa.