Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), identificou um suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido no último sábado (17) em um estabelecimento comercial no bairro do Garcia, em Lins. Segundo relato da vítima, o local foi invadido e, mediante ameaça com um facão, foram subtraídos R$ 24,00 em dinheiro e um maço de cigarros.

Na manhã de segunda-feira (19), a Polícia Civil analisou imagens na região e avançou na identificação do suspeito. A apuração também contou com informações fornecidas por integrantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Lins. À tarde, o homem foi até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestou depoimento.

De acordo com as informações registradas no inquérito, ele admitiu a subtração dos bens, mas negou o emprego de violência, embora há elementos que comprovam que a vítima sofreu lesões corporais. O inquérito policial foi instaurado para esclarecer todas as circunstâncias do caso e apurar eventual responsabilidade criminal.