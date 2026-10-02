Bariri - A Prefeitura de Bariri (56 quilômetros de Bauru) demitiu por justa causa, nesta segunda-feira (19), uma auxiliar de desenvolvimento infantil e uma cuidadora suspeitas de agredirem uma criança de dois anos, no início deste ano, na creche Professora Nelly Chidid, localizada no Jardim Panorama. As duas chegaram a ser presas (leia abaixo), mas respondem pelo crime em liberdade.

A demissão ocorreu após a conclusão de processo administrativo instaurado para apurar denúncia de maus-tratos contra um aluno. Conduzido por comissão processante integrada por servidores efetivos da prefeitura, o procedimento constatou a ocorrência de agressões praticadas por duas servidoras.

Uma terceira servidora, também auxiliar de desenvolvimento infantil, foi afastada por 30 dias por omissão, uma vez que, de acordo com a administração, poderia ter agido para evitar as agressões.