Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (19), após ser encontrado dentro de uma antiga clínica desativada, na rua Henrique Savi, na Vila Universitária, em Bauru. Segundo a Polícia Militar (PM), ele utilizava uma marreta para retirar objetos do imóvel, entre eles válvulas de descarga. O suspeito admitiu que pretendia vender os itens para comprar entorpecentes.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por um homem que informou ter visto um indivíduo no interior do estabelecimento. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito dentro de um banheiro, utilizando a marreta para danificar e retirar objetos.
Durante a averiguação, foram encontrados diversos itens separados para a subtração, como válvulas de descarga, uma central de alarme, um disjuntor, uma mangueira de chuveiro, um cilindro de oxigênio e uma capa de ar-condicionado.
O proprietário informou à polícia que o imóvel estava desativado e disponível para locação. Segundo ele, o local já havia sido alvo de outras invasões e furtos, incluindo a retirada de fiação elétrica, o que causou prejuízos e danos à estrutura. A ocorrência foi registrada como furto qualificado consumado. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.