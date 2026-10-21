Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (19), após ser encontrado dentro de uma antiga clínica desativada, na rua Henrique Savi, na Vila Universitária, em Bauru. Segundo a Polícia Militar (PM), ele utilizava uma marreta para retirar objetos do imóvel, entre eles válvulas de descarga. O suspeito admitiu que pretendia vender os itens para comprar entorpecentes.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por um homem que informou ter visto um indivíduo no interior do estabelecimento. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito dentro de um banheiro, utilizando a marreta para danificar e retirar objetos.

Durante a averiguação, foram encontrados diversos itens separados para a subtração, como válvulas de descarga, uma central de alarme, um disjuntor, uma mangueira de chuveiro, um cilindro de oxigênio e uma capa de ar-condicionado.