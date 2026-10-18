A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 pelo Senado Federal, no último dia 14, abre caminho para mudanças na organização do trabalho no Brasil. O texto estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e prevê a diminuição gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais. A implementação, entretanto, depende da promulgação da emenda constitucional e seguirá um período de transição.
As mudanças levantam dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores, as obrigações dos empregadores e os efeitos para setores que funcionam continuamente. A seguir, veja as respostas às principais questões sobre a nova regra, com base no texto aprovado e na legislação trabalhista.
1. O trabalhador poderá ter o salário reduzido com a diminuição da jornada semanal?
Não. A proposta aprovada prevê expressamente que a redução da jornada não poderá resultar em diminuição salarial, seja no valor nominal, proporcional ou de outra natureza. A proteção também se aplica aos pisos salariais.
Assim, o empregador deverá adequar a jornada às novas regras sem reduzir a remuneração do trabalhador em razão da diminuição das horas trabalhadas. A medida alcança os contratos de trabalho vigentes, respeitadas as condições previstas no texto da emenda.
2. As empresas poderão exigir horas extras ou criar bancos de horas para compensar o fim da escala 6x1?
A nova regra não elimina a possibilidade de horas extras nem dos regimes de compensação de jornada, desde que sejam respeitados os limites legais e as condições aplicáveis a cada modalidade.
Durante a transição, a jornada máxima semanal será reduzida inicialmente para 42 horas e, posteriormente, para 40 horas. Acordos e convenções coletivas poderão disciplinar a distribuição das horas nesse período.
Depois de concluída a transição, a jornada normal prevista será de até oito horas diárias e 40 horas semanais. O trabalho extraordinário deverá respeitar as regras legais de remuneração ou compensação.
O banco de horas, portanto, não poderá ser utilizado como justificativa para ignorar os limites da jornada ou eliminar o direito aos dois dias de descanso remunerado por semana. As condições de compensação deverão observar a legislação e os instrumentos coletivos aplicáveis.
3. Quem já trabalha na escala 6x1 terá direito automático a duas folgas semanais? Como funcionaria a transição?
Sim, conforme o cronograma previsto na proposta aprovada. A mudança deverá alcançar os contratos de trabalho em vigor, e não apenas as novas contratações.
O texto estabelece duas etapas principais:
- 60 dias após a promulgação: adoção da escala 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de descanso, e redução da jornada máxima de 44 para 42 horas semanais.
- Após mais 12 meses: redução da jornada máxima para 40 horas semanais, completando a transição em aproximadamente 14 meses após a promulgação.
A proposta também prevê situações específicas em que acordos ou convenções coletivas poderão estabelecer regimes de compensação diferentes da escala 5x2, desde que sejam respeitados os limites de jornada e o direito ao descanso.
Portanto, a mudança não significa necessariamente que todos os trabalhadores terão folga aos sábados e domingos. A distribuição dos dias de descanso dependerá da organização do trabalho e das regras aplicáveis a cada categoria, com um dos dias de repouso preferencialmente aos domingos.
4. As empresas poderão alterar unilateralmente os contratos de trabalho para adequar as jornadas?
As empresas poderão precisar reorganizar escalas, horários e turnos para se adaptar à nova legislação. Isso, porém, não significa liberdade para modificar unilateralmente qualquer condição contratual.
O artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que alterações nos contratos individuais de trabalho exigem, em regra, consentimento mútuo e não podem resultar em prejuízo direto ou indireto ao empregado.
Dessa forma, ajustes necessários ao cumprimento da nova jornada deverão respeitar os direitos adquiridos, as cláusulas contratuais, os acordos e as convenções coletivas. Mudanças que impliquem prejuízo ao trabalhador poderão ser questionadas na Justiça do Trabalho.
A adequação das escalas deverá conciliar as necessidades operacionais das empresas com os limites legais de jornada, remuneração e descanso.
5. Trabalhadores do comércio, da saúde e de serviços essenciais terão regras diferentes?
A proposta estabelece uma regra geral para os trabalhadores abrangidos, mas admite condições específicas de organização da jornada e de compensação, conforme a atividade e os instrumentos coletivos aplicáveis.
No comércio, por exemplo, o funcionamento aos sábados, domingos e feriados poderá exigir reorganização de turnos e equipes para garantir os dois dias de descanso semanal.
Na saúde, hospitais, unidades de pronto atendimento e outros serviços que funcionam ininterruptamente precisarão organizar escalas capazes de manter o atendimento sem ultrapassar os limites legais. O funcionamento contínuo de um serviço não significa que seus trabalhadores estejam automaticamente dispensados do direito ao descanso.
Outras atividades essenciais também poderão demandar regimes específicos, respeitadas as condições previstas na legislação e nas negociações coletivas.
A proposta ainda prevê tratamento diferenciado para determinadas situações, incluindo uma regra de transição própria para trabalhadores terceirizados da administração pública. Isso não equivale, contudo, a uma exclusão geral de categorias profissionais do direito ao descanso semanal ampliado.
6. O que acontecerá com as empresas que descumprirem as novas regras? Quais poderão ser as consequências trabalhistas?
As empresas que deixarem de cumprir as obrigações previstas na emenda, depois de sua entrada em vigor, poderão ser fiscalizadas pelos órgãos competentes e responsabilizadas pelas infrações constatadas.
Entre as possíveis consequências estão:
- Fiscalização e autuação: a inspeção do trabalho poderá verificar jornadas, escalas, registros de ponto e períodos de descanso, aplicando as sanções administrativas cabíveis.
- Pagamento de valores devidos: horas extras não pagas, diferenças salariais e outras verbas trabalhistas poderão ser cobradas, conforme o caso.
- Ações judiciais: trabalhadores ou entidades legitimadas poderão recorrer à Justiça do Trabalho para exigir o cumprimento dos direitos.
- Responsabilização por outras infrações: irregularidades relacionadas ao descanso, à saúde e à segurança do trabalho poderão gerar consequências adicionais, conforme as circunstâncias.
A natureza e o valor das penalidades dependerão da infração, da legislação aplicável e das circunstâncias verificadas. A aprovação da PEC não significa que toda irregularidade terá uma multa única ou automática: as consequências deverão seguir os procedimentos e as normas pertinentes.
As empresas, portanto, precisarão revisar escalas, controles de jornada e procedimentos internos para demonstrar que cumprem as novas exigências.
7. A redução da jornada pode diminuir casos de burnout e afastamentos por doenças ocupacionais? Quais são as responsabilidades legais dos empregadores na prevenção do adoecimento?
A redução da jornada e a ampliação do descanso podem contribuir para diminuir a fadiga, melhorar a recuperação física e mental e ampliar o tempo disponível para a convivência familiar, o lazer e outras atividades. Esses fatores podem ajudar na prevenção do esgotamento profissional, conhecido como burnout. Isso não significa, entretanto, que a mudança, isoladamente, garantirá a redução dos afastamentos por doenças ocupacionais. Os resultados também dependerão das condições de trabalho, da intensidade das atividades, da organização das equipes, da autonomia profissional e da existência de ambientes livres de assédio e sobrecarga. A legislação já estabelece responsabilidades para os empregadores na prevenção dos riscos ocupacionais. A CLT e as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho exigem medidas de prevenção compatíveis com os riscos das atividades.