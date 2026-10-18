A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 pelo Senado Federal, no último dia 14, abre caminho para mudanças na organização do trabalho no Brasil. O texto estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e prevê a diminuição gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais. A implementação, entretanto, depende da promulgação da emenda constitucional e seguirá um período de transição.

As mudanças levantam dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores, as obrigações dos empregadores e os efeitos para setores que funcionam continuamente. A seguir, veja as respostas às principais questões sobre a nova regra, com base no texto aprovado e na legislação trabalhista.

1. O trabalhador poderá ter o salário reduzido com a diminuição da jornada semanal?