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MOMENTOS DE TENSÃO

Incêndio atinge casa no Parque Jaraguá em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação: Daniel Silva
Fogo atingiu um dos quartos da residência
Fogo atingiu um dos quartos da residência

Uma casa no Parque Jaraguá, em Bauru, foi atingida por um incêndio na manhã desta sexta-feira (16). As chamas atingiram um dos quartos e destruíram móveis e outros objetos que estavam no cômodo.

Três pessoas que estavam no imóvel, localizado na rua Edson Pereira Leite, quarteirão 1, precisaram de atendimento após inalarem fumaça. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O fogo foi controlado pelos próprios moradores antes que as chamas se espalhassem para outros cômodos da residência.

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