Uma casa no Parque Jaraguá, em Bauru, foi atingida por um incêndio na manhã desta sexta-feira (16). As chamas atingiram um dos quartos e destruíram móveis e outros objetos que estavam no cômodo.

Três pessoas que estavam no imóvel, localizado na rua Edson Pereira Leite, quarteirão 1, precisaram de atendimento após inalarem fumaça. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O fogo foi controlado pelos próprios moradores antes que as chamas se espalhassem para outros cômodos da residência.