Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Militar (PM), por meio de equipes de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) e do Comando de Grupo Patrulha (CGP-3) do 4.º Batalhão de Caçadores, realizou a Operação Linha Férrea e capturou um homem procurado pela Justiça na região da avenida Daniel Pacífico.
Por volta das 10h40, policiais militares com motocicletas (RPM-3) realizavam patrulhamento quando visualizaram um homem nas proximidades da linha férrea. Ao perceber a presença das equipes policiais, ele tentou fugir, seguindo em direção a uma área de vegetação.
Diante da atitude, os policiais iniciaram o acompanhamento e realizaram um cerco na região, conseguindo interceptá-lo na rua Darwin de Jesus Bordin. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Entretanto, após a identificação do abordado e consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor dele pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra mulher.
O homem foi preso e, com apoio da equipe do Comando de Grupo Patrulha (CGP-3), conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.
"A ocorrência demonstra, mais uma vez, a importância das operações preventivas e do patrulhamento ostensivo realizado diariamente pela Polícia Militar, que possibilitam não apenas a prevenção de crimes, mas também a localização e captura de pessoas procuradas pela Justiça", ressalta a corporação em nota.