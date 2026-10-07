Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Militar (PM), por meio de equipes de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) e do Comando de Grupo Patrulha (CGP-3) do 4.º Batalhão de Caçadores, realizou a Operação Linha Férrea e capturou um homem procurado pela Justiça na região da avenida Daniel Pacífico.

Por volta das 10h40, policiais militares com motocicletas (RPM-3) realizavam patrulhamento quando visualizaram um homem nas proximidades da linha férrea. Ao perceber a presença das equipes policiais, ele tentou fugir, seguindo em direção a uma área de vegetação.

Diante da atitude, os policiais iniciaram o acompanhamento e realizaram um cerco na região, conseguindo interceptá-lo na rua Darwin de Jesus Bordin. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.