Os dois suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar na alça de acesso do quilômetro 248 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), após um roubo a uma empresa de equipamentos médicos localizada na rua Felicíssimo Antônio Pereira, na região da Vila Independência, em Bauru, foram identificados em boletim de ocorrência (BO). O tiroteio ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (5), quando cinco dos sete policiais que fizeram a abordagem dispararam contra um homem e uma mulher após perseguição e os suspeitos fazerem menção de sacar arma. Segundo o BO, Paulo Rodrigues da Silva, 34 anos, e Tamires Oliveira Garcia, 29 anos, são apontados, de acordo com as polícias Militar e Civil, de roubarem dinheiro e fazerem transações via Pix. Eles fugiram levando alianças de ouro e um Jeep Renegade, que foi recuperado logo após o crime.

Ainda de acordo com o BO da Polícia Civil, o Instituto de Criminalística realizou os exames periciais no local dos fatos. Durante os trabalhos, foi localizada uma arma de fogo do tipo revólver em posse do passageiro do veículo, bem como um simulacro de arma de fogo em posse do condutor. Ambos os objetos foram devidamente apreendidos e recolhidos pela equipe técnica para os procedimentos periciais cabíveis.

Conforme noticiado pelo JC/JCNET, três criminosos entraram encapuzados no estabelecimento comercial, portando armas de fogo, e anunciaram o assalto. Depois, fugiram no Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. De acordo com a PM, quatro vítimas foram rendidas e tiveram duas alianças de ouro roubadas, além de serem obrigadas a fazer transações via Pix.

No total, foram levados entre R$ 2 mil e R$ 3 mil em moedas, R$ 300,00 em dinheiro e retirados R$ 9.500,00 via Pix da conta do proprietário. Os ladrões também tentaram fazer um empréstimo no valor de R$ 9.600,00 da conta dele, que não se sabe se foi efetivado porque o celular da vítima foi danificado. Tentaram, ainda, fazer um Pix de R$ 4 mil da conta do filho do proprietário, que foi negado.