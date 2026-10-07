Jaú - A Polícia Militar (PM) informou, nesta quarta-feira (7), em nota, que o policial militar Leonardo Alencar Gomes, de 39 anos, preso em flagrante no último dia 30 de setembro, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de matar a tiros Gabriela Martins da Silva, 32 anos, e balear uma amiga dela, de 34 anos, estava sendo procurado pela corporação desde o dia anterior ao crime em razão de denúncias de agressões contra ela e outra pessoa. A vítima, que mantinha um relacionamento com o agente, possuía medida protetiva de urgência contra ele, que havia sido desrespeitada.

Na nota, assinada pela major Letícia Marestoni, subcomandante do 27.º BPM/I, a PM diz que manifesta profundo pesar pela morte da mulher e pelos ferimentos causados a sua amiga na ocorrência envolvendo o policial militar. De acordo com a corporação, no dia 29 de setembro, um dia antes do crime, equipes foram acionadas pelo Copom para atender a uma denúncia de agressão envolvendo o PM e sua ex-namorada.

"Ao chegarem ao endereço indicado, constataram que os envolvidos não estavam mais no local. Informados de que a vítima havia se dirigido ao plantão da Polícia Civil, os policiais deslocaram-se até a unidade. Na delegacia, a vítima relatou ter sofrido agressões, assim como um acompanhante, e informou possuir medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro. A vigência da medida protetiva foi confirmada nos sistemas policiais", afirma.